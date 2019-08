Club Brugge mikt op volgende stunttransfer en praat met Tottenham over komst Victor Wanyama

Club Brugge is in gesprek met Tottenham over het aantrekken van Victor Wanyama. De Keniaanse middenvelder (28) speelde in het begin van zijn carrière bij Beerschot met huidig Club-trainer Philippe Clement. Die persoonlijke band zou een nieuwe stunttransfer uit de Premier League mogelijk maken.

Na het aantrekken van Simon Mignolet en de contractverlenging van Hans Vanaken is Club Brugge klaar voor een derde grote stunt deze transferzomer. Victor Wanyama, zes seizoenen Premier League op de teller bij Southampton en Tottenham, staat boven aan het verlanglijstje om de nieuwe nummer zes te worden van Blauw-Zwart. De middenvelder geldt als een van de sterkste bikkelaars uit de meest fysieke competitie van de wereld. Precies het profiel dat Philippe Clement voor ogen heeft om zijn kern voor dit seizoen compleet te maken. De Antwerpse coach had het aantrekken van een pure nummer zes als belangrijkste prioriteit van zijn transferzomer aangestipt.

Ploegmaats bij Beerschot

Gesterkt door het sterke competitiebegin lijkt Club Brugge van plan zijn succescoach ter wille te zijn. Eerder circuleerden al de namen van Gianelli Imbula (Stoke City) en Daniel Amertey (Leicester), maar nu zou Club voor de speler gaan die nog met Clement samenspeelde bij Germinal Beerschot. Wanyama was 19 toen hij doorbrak in de Belgische eerste klasse. Op zijn 20ste verhuisde hij voor 1,2 miljoen euro naar Celtic Glasgow, twee jaar later ging hij voor 5 miljoen euro naar Southampton in de Premier League. Wanyama sprong er in het oog van Tottenham dat hem in de zomer van 2016 voor 14 miljoen euro wegplukte bij de Saints.

Blessures

Wanyama kende een sterk eerste seizoen aan de zijde van Mousa Dembélé maar was de voorbije twee jaar vaak geblesseerd. Tottenham wil van hem af, maar kandidaat-overnemers haakten af op het hoge loon dat de Keniaan trekt. Als Club een overeenkomst bereikt met Tottenham zal het proberen aan Wanyama’s salariseisen te voldoen. Dat Club dit seizoen de lat hoger heeft gelegd bleek eerder ook al met de meerjarencontracten voor Simon Mignolet en Hans Vanaken. De persoonlijke band die de speler met trainer Philippe Clement had moet de laatste twijfels wegmasseren.