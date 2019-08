Hoe ook Amerika verzot is op ‘ons’ koekje: “Met dank aan een luchtvaartmaatschappij”

De kans dat Donald Trump in zijn Oval Office in het Witte Huis een speculaaskoekje van Lotus in zijn koffie sopt, is niet onbestaande. Nu al verkoopt het Belgische familiebedrijf 1 miljard van zijn koekjes in de VS. Met de bouw van hun Amerikaanse fabriek, meteen de eerste speculaasfabriek van Lotus buiten de dorpsgrenzen van het Oost-Vlaamse Lembeke, willen ze dat aantal tegen 2025 verdubbelen. En zeggen dat opa Jan het concept van het koekje bij de koffie pas een goede halve eeuw geleden bedacht.