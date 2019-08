Filip neemt prins Emmanuel mee naar oorlogsmonumenten in Normandië

Koning Filip was dinsdag met jongste zoon Emmanuel (13) in Normandië om er locaties van de Tweede Wereldoorlog te bezoeken. In Cabourg ontmoetten ze veteranen van de Belgische militaire eenheid Brigade Piron. Exact 75 jaar terug bevrijdden die de Franse badplaats.

Een groepje overlevenden van de Brigade Piron verblijft deze week in een pension in Cabourg (departement Calvados) om daar een reeks oorlogsherdenkingen bij te wonen.

Filip en Emmanuel bij de veteranen. Foto: Christophe Blanchet

Dinsdag ontmoetten Filip en Emmanuel onverwacht de veteranen. In zoverre onze redactie kon achterhalen, waren de twee samen in Normandië om verschillende locaties van de Tweede Wereldoorlog te bezoeken. Het was geen officiële reis van de koning en de prins in naam van het Belgisch Hof. Wel een privéuitstap van een vader en zoon.

Tussen haakjes: het was dinsdag de verjaardag van Filips andere zoon, Gabriël (16).

LEES OOK. Werken voor de kost en geen wiskundeknobbel: 16 weetjes over prins Gabriël voor zijn zestiende verjaardag

Filip en Emmanuel zouden niet eens op de hoogte zijn geweest van de aanwezigheid van de veteranen. Maar toen ze hoorden dat ze in een hotel in de buurt verbleven, werd een ontmoeting geregeld. Ze brachten een groot deel van de middag samen door en gingen tot slot samen op de foto.

Eenvoudig en zonder protocol

Deze week staat een reeks herdenkingen gepland in de regio. Het is 75 jaar geleden dat de Brigade Piron deelnam aan de Slag om Normandië en de Côte Fleurie bevrijdde, in de nasleep van de geallieerde landing in Normandië op 6 juni 1944. Op 21 augustus 1944 bevrijdden ze Cabourg. De eenheid is vernoemd naar bevelhebber Jean-Baptiste Piron en bestond uit ruim 2.000 gevluchte Belgische en Luxemburgse militairen.

De Franse volksvertegenwoordiger Christophe Blanchet, die uit de regio komt, publiceerde foto’s van het ongeplande bezoek op zijn sociale media. Hij stelde vast dat de Belgische koning “in alle eenvoud en zonder protocol” de veteranen ontmoette. “Deze mannen waren vereerd met de koninklijke erkenning.”

Het is niet duidelijk of vader en zoon langer in Cabourg zijn gebleven, om de officiële herdenking van woensdag bij te wonen.

Een politicus publiceerde foto’s op zijn sociale media. Foto: Christophe Blanchet