Uitstel match tegen Antwerp geeft AA Gent boost: “Tegen Rijeka twee keer met onze sterkste ploeg”

AA Gent begint morgenavond om 20u30 aan de laatste horde richting poulefase van de Europa League. In de heenmatch komt het Kroatische Rijeka naar de Ghelamco Arena. Voor coach Jess Thorup maakt het een groot verschil dat de competitiematch van zondag bij Antwerp is uitgesteld naar 21 november. “We hebben nu een mini-kamp van een week waarin de focus enkel op Europa ligt.

AA Gent heeft geen excuses bij het nemen van de laatste hindernis op weg naar de poulefase van de Europa League. Op Giorgi Chakvetadze en Jan Van den Bergh na zagen we iedereen deelnemen aan de groepstraining gisterochtend, ook Nana Asare die afgelopen weekend last had van de enkel. En er is uiteraard het uitstel van de competitiematch tegen Antwerp komende zondag, waardoor de Buffalo’s tot volgende week donderdag maar aan één ding moeten denken: het tweeluik tegen Rijeka. Voor Thorup maakt die beslissing een groot verschil.

“We zullen twee wedstrijden met de sterkste ploeg kunnen spelen, we hoeven niet te roteren of te denken aan zondag. Ik heb met de ploeg gepraat over de week die voor ons ligt. We hebben nu eigenlijk een mini-kamp waarin het enkel om Europa draait. De gedachten staan enkel op die twee matchen”, aldus Thorup.

Foto: BELGA

Drie matchen in een week, was dat dan zo onoverkomelijk voor een ploeg in het begin van het seizoen?

“Het verschil is groot. Dit gaat niet over drie matchen in één week. Dit gaat over verschillende opeenvolgende weken met telkens drie matchen. In plaats van honderd procent te herstellen, herstel je misschien maar tot 98 procent en de week erop naar 95 procent, nog eens een week later negentig procent. Nu zullen de spelers honderd procent kunnen recupereren voor de terugmatch.”

In principe verkiest Thorup om Europees eerst op verplaatsing te spelen, maar de Buffalo’s kunnen nu profiteren van het elan dat de thuiszege tegen KV Oostende (2-0) hen heeft gegeven. Het was de vierde opeenvolgende thuiszege dit seizoen. AA Gent kan in die vier thuismatchen een doelsaldo voorleggen van zeventien goals voor en vier tegen.

Foto: BELGA

“We hebben veel vertrouwen, maar dat betekent niet dat het een gemakkelijke wedstrijd wordt. Rijeka is een tegenstander die heel compact en georganiseerd speelt. De ploeg is al een paar jaar samen en heeft veel automatismen. Zoals typerend is voor Kroatische ploegen zijn ze sterk aan de bal, met veel individuele kwaliteiten. Ze kunnen dominant zijn, maar Rijeka kan tegelijk zeer georganiseerd en laag spelen. Ik denk dat we verschillende gezichten van hen zullen zien. Het wordt voor ons belangrijk om net als in onze vorige twee thuismatchen de nul te houden, maar tegelijk moeten we scoren. We moeten geduldig zijn, maar tegelijk met drang naar voor voetballen. Ik reken op de surplus van onze twaalfde man om onze ploeg vooruit te stuwen, maar ook om druk op de tegenstander en de ref te zetten. Ze moeten voelen dat dit ons stadion is.”

Rijeka is de ex-ploeg van Franko Andrijasevic. De op één na duurste Buffalo’s aller tijden zit echter op een zijspoor bij AA Gent. Hij maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie en staat te koop.