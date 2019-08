Deense premier “betreurt” annulering van bezoek van Trump

De Deense premier Mette Frederiksen vernam met “spijt en verbazing” dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn bezoek aan Denemarken heeft afgezegd. Ze voegde eraan toe dat zij en anderen “uitkeken naar het bezoek” en dat ze “ontstemd” was door de annulering.

“Ik geloof niet dat Denemarken en de Verenigde Staten in een crisis verkeren”, zei de premier evenwel aan verslaggevers in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De VS “blijven een van de nauwste bondgenoten van Denemarken”. Ze voegde eraan toe dat de uitnodiging voor de bewoner van het Witte Huis geldig bleef. Trumps bezoek zou de gelegenheid geboden hebben “de nauwe relatie van Denemarken met de VS te vieren”.

De ontwikkelingen op het noordpoolgebied “vragen verdere samenwerking tussen de VS, Groenland, de Faeröer en Denemarken”, aldus nog Frederiksen. “Onze uitnodiging voor sterkere samenwerking op Arctica blijft geldig”, zei ze. “Het noordpoolgebied is belangrijker dan ooit.”

De Deense premier merkte op dat er “een discussie” was over de verkoop van Groenland. “Dit is duidelijk verworpen door Kim Kielsen (de regeringsleider van Groenland), een beslissing die ik uiteraard deel.”