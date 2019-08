Chris Froome diep in de spits? Ineos neemt OGC Nice over

Ineos heeft zijn belang in de sportwereld verder uitgebreid met het overnemen van de Franse voetbalclub OGC Nice. De Ligue 1 meldt woensdag dat de overname is afgerond. Het energieconglomeraat, geleid door de Britse miljardair Jim Ratcliffe, is al onder meer eigenaar van de Zwitserse voetbalclub FC Lausanne-Sport en wielerploeg Team Ineos.