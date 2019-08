Belgische bus met 70 kinderen botst op Nederlandse snelweg na dagje Efteling

Een bus met Belgisch kenteken en zeventig inzittende kinderen tussen 6 en 12 jaar oud, raakte woensdagmiddag betrokken in een kettingbotsing. Ze keerden terug naar huis na een dagje Efteling. Volgens de politie bleef iedereen ongedeerd.

Het ongeval gebeurde volgens het ED rond 16.45 uur op de snelweg A58 ter hoogte van Oirschot, in het zuiden van Nederland. De bus vervoerde zeventig kinderen tussen 6 en 12 jaar, en was op weg naar België. Volgens Nederlandse media gaat het effectief om Belgische kinderen en keerden ze terug naar huis van een dagje Efteling.

De kinderen en hun begeleiders zijn ongedeerd, zegt Politie Oost-Brabant. Eerst was er sprake van schaafwonden en kneuzingen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Wel is er een traumahelikopter opgeroepen, die op de weg is geland.

De kinderen zijn na het ongeval uit de reisbus begeleid en krijgen opvang langs de weg. Nog volgens Brabants Dagblad werden ze uiteindelijk naar een boerderij in de buurt gebracht. De boer haalde met een jeep hun rugzakken op, terwijl de begeleiders zo snel mogelijk een andere bus proberen te regelen.

Wij zijn samen met andere hulpdiensten ter plaatse op de #A58 bij #Oirschot voor een ongeval. Totaal vijf voertuigen betrokken; een touringcar en 4 personenauto's. In de Belgische touringcar zaten 70 kinderen die samen met de chauffeur en begeleiders ongedeerd bleven. — Politie Oost-Brabant (@politieob) August 21, 2019

In totaal raakten vijf voertuigen betrokken bij de kettingbotsing, waarvan de bus het laatste voertuig was, meldt Politie Oost-Brabant. De bestuurder van een personenwagen zat meer dan een half uur gekneld en is door de brandweer bevrijd. Zijn toestand is niet bekend. Lichte verwondingen van inzittenden van andere auto’s, werden ter plaatse behandeld.

De snelweg is van Tilburg tot Eindhoven tot zeker 18.00 uur dicht.

? |Traumaheli is erbij op de #A58 bij Oirschot. De weg is DICHT van Tilburg naar Eindhoven. Omrijden via A2 en A65. pic.twitter.com/W0CCebpkk8 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) August 21, 2019