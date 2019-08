Pro League probeert ruzie tussen profclubs op te lossen: Union, KV Kortrijk, Antwerp en STVV allemaal uitgenodigd voor gesprek

De Pro League heeft woensdag een verzoek verstuurd naar Union en KV Kortrijk om samen een oplossing uit te werken omtrent Faïz Selemani, die zijn contract bij de Brusselaars verbrak om nadien bij KV Kortrijk te tekenen. Dat bevestigde Pierre François, CEO van de Pro League. Ook Antwerp en STVV worden omtrent Alexis De Sart gevraagd samen te komen.

LEES OOK. Het is alweer hommeles in het Belgische voetbal: Union beschuldigt KV Kortrijk ervan “bom te leggen onder transfersysteem”

Union stuurde dinsdagavond een boze brief uit omtrent de manier waarop KVK de Comorese aanvaller wegplukte bij de Brusselaars. Selemani verbrak zijn contract bij de 1B-club wegens ernstige fouten van Union, om enkele dagen later een contract voor drie seizoenen te tekenen bij de Kerels. Union betwist de dringende reden die Selemani aanhaalt en hekelt ook de rol van KV Kortrijk in de transfersoap. De Brusselaars stappen naar de FIFA, de KBVB en de Pro League.

Die laatste instantie stuurt aan op verzoening, zo bevestigde Pierre François. “We hebben het initiatief genomen om KV Kortrijk en Union rond de tafel te brengen en bieden daar indien gewenst onze bureaus in Brussel voor aan”, aldus de CEO van de Pro League, die ook de brokken tussen Antwerp en STVV wil lijmen. De Kanaries verloren Alexis De Sart transfervrij aan de Great Old, omdat de optie in zijn contract niet op de correcte manier gelicht zou zijn. Ook die clubs werden gevraagd om rond de tafel te gaan zitten.

Alexis de Sart in actie voor Antwerp tegen STVV. Foto: ISOSPORT

“We denken dat het in beide gevallen mogelijk is dat de clubs tot een vergelijk komen”, aldus François, die de gesprekken niet zal bijwonen. “Zolang ze een oplossing vinden die het economisch model van onze competities niet ondermijnt, hoeft de Pro League niet tussen te komen.”

Het is nog niet duidelijk of STVV en Antwerp of Union en KV Kortrijk in zullen gaan op de uitnodiging van de Pro League.

Selemani voorlopig niet speelgerechtigd voor KV Kortrijk

De Pro League zelf blijft op de oppervlakte over het dispuut tussen Union en KV Kortrijk. “Selemani beroept zich op dringende redenen om zijn contract te verbreken. Ik begrijp heel goed dat de Brusselaars die betwisten. Maar de Pro League kan zich daarover niet uitspreken. Het reglement van de voetbalbond, waaraan zowel Union als KV Kortrijk gebonden zijn, schrijft de procedure voor.”

De “ernstige fouten van Union”, waarop Selemani zich beroept om zijn contract bij de Brusselaars eenzijdig te verbreken, moeten beoordeeld worden door een arbitragecommissie van de voetbalbond alvorens de Comorees bij een andere club kan aansluiten. KV Kortrijk moet die procedure inleiden, waarna een zestienkoppige commissie zich daarover buigt. Zolang dat niet gebeurd is, kan Selemani niet spelen voor de Kerels.

Faïz Selemani. Foto: BELGA

Meer algemeen is de Pro League wel op zijn hoede voor contractueel gebonden spelers die serene onderhandelingen tussen twee partijen verstoren. “We moeten vermijden dat het economische model waarop onze competitie is gestoeld in gevaar komt. De levensvatbaarheid van onze clubs is gebaseerd op ons transfersysteem”, aldus François, die verwees naar een studie van Deloitte. “Tenzij we waakzaam zijn, blijft het niet bij deze twee incidenten. Dit probleem kan zich verspreiden als een olievlek. Het kan niet alleen voor andere Belgische clubs, maar ook voor buitenlandse dienen als een voorbeeld. Zeker voor eigenaars die behalve een Belgische ook een buitenlandse club in hun bezit hebben.”

Pierre François liet alvast weten dat het thema zeker aan bod zal komen op de volgende bestuursvergadering van de Pro League.