“Het is een wreed toeval dat Epstein zijn bankrekening heeft lopen op de Maagdeneilanden”

Zakenman Jeffrey Epstein heeft zich in zijn cel verhangen. Ik voelde wat ik altijd voel als ik hoor dat iemand zich heeft verhangen. Het staat in schril contrast met wat ik veel vaker om mij heen zie: een bijna naïeve wil om te blijven leven. Net zolang wachten tot je gelukkig wordt, wat in de meeste gevallen betekent: wachten tot je rijk bent, door een lot uit de loterij.

Epstein was heel rijk en dacht dat hij Gods geschenk op aarde was. Dat is zijn verdediging voor de ontelbare keren dat hij seks had met minderjarige meisjes. Of dat hij voor andere mannen een meisje regelde ...