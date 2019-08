Wordt Koen Geens onze volgende premier?

Tegen uiterlijk maandag moet België een kandidaat-eurocommissaris voordragen. Er zijn veel gegadigden, maar de man die volgens ingewijden de meeste kans maakt, is minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Daarmee zou hij na premier Charles Michel al de tweede MR-excellentie zijn die de vaderlandse politiek verlaat. Alleen stelt de vraag zich dan: wie wordt premier?

De politieke logica is dat een eurocommissaris evenveel waard is als de premier. CD&V koos in 2014 voor Marianne Thyssen in de Commissie, waardoor MR de premier mocht leveren. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. En, meldt de Franstalige krant La Libre, dan zou de Wetstraat 16 naar vicepremier in lopende zaken Koen Geens gaan.

“Hij zou perfect zijn voor de job”, zegt een bron aan de krant. “Hij is briljant, tweetalig, altijd kalm en een technicus die zich niet permanent aan de kop wil zetten. Bovendien is hij de perfecte jezuïet. Als er iemand is die de machine kan smeren als het nodig is.”

Die andere CD&V’er in de federale regering, Wouter Beke, zou geen zin hebben. Hij heeft als CD&V-voorzitter zijn handen vol met de Vlaamse formatie. En wie weet, krijgt hij later nog zijn kans.