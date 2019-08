Zes redenen waarom België het beste hockeyteam van de wereld heeft

Na de 6-0 oplawaai van dinsdag noemde de Welshe bondscoach België onomwonden de beste hockeyploeg ter wereld. Aan de hand van zes stellingen vertelt Loïck Luypaert, een routinier bij de Lions, waarom dat weleens zou kunnen kloppen. “Na al die verloren finales wilden we vermijden om de geschiedenis in te gaan als de net-niet-generatie .”

1. België is beter dan ooit

“Wij blijven bijleren. Op het WK overwonnen we moeilijke momenten, zoals de emoties van een afgekeurde shoot-out. We waren even kampioen, dan weer niet en vervolgens toch weer ...