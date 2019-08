VS maakt komaf met tijdsbeperking op vasthouden van migrantenkinderen

De Amerikaanse regering heeft woensdag nieuwe regelgeving aangekondigd die komaf maakt met de huidige beperking in de tijd op het vasthouden van migrantenkinderen nadat de kinderen de grens met de Verenigde Staten zijn overgestoken met volwassenen die asiel aanvragen. De maatregel is bedoeld om het aantal gezinnen te verlagen dat aan de Amerikaans-Mexicaanse grens aankomt en in de VS wordt vrijgelaten.

De regering-Trump klaagt er langer over dat kinderen maximaal twintig dagen mogen worden vastgehouden en dat gezinnen daardoor vrijgelaten worden in afwachting van hun verschijning voor de rechtbank die pas voor jaren later kan gepland zijn.

De minister van Binnenlandse Veiligheid, Kevin McAleenan, kondigde de nieuwe regeling aan, zeggend dat smokkelaars en mensen die geen asiel kunnen krijgen, misbruik maken van de beperking van twintig dagen die jaren geleden via een rechterlijke beslissing tot stand kwam.

Volgens McAleenan beantwoordt de regeling uit het verleden niet aan de huidige immigratiecrisis en het recordaantal gezinnen dat aan de zuidwestelijke grens van de VS toestroomt. Hij zei op een persconferentie dat de nieuwe regelgeving nieuwe normen omvat voor de opvang van gezinnen, die samen zullen worden vastgehouden in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag.

McAleenan sprak van voorzieningen waarin gezinnen “fundamenteel anders” worden opgevangen dan in de huidige overbevolkte en erbarmelijke omstandigheden. In de voorzieningen komen gemeenschappelijke woonkamers, klaslokalen, bibliotheken en voetbalvelden, zei hij.