Vijf wedstrijden, vier keer propere netten. De impact van Simon Mignolet is meteen voelbaar bij Club. De 31-jarige doelman kwam naar Brugge om de Champions League te spelen. “Die Champions League-hymne willen we minstens horen tot Kerstmis.”

De doldwaze 3-3 in Kiev. Dat was de enige wedstrijd waarin Simon Mignolet tot dusver doelpunten slikte bij Club Brugge. Twee keer in de competitie en twee keer Europees hield hij zijn netten ongeschonden ...