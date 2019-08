Chaos dreigt voor wie in september met Ryanair naar Spanje wil

Wie volgende maand nog naar Spanje op vakantie wil, zal moeten uitkijken. Ondanks bemiddeling van de regering zijn verzoeningsgesprekken tussen Ryanair en de vakbonden afgesprongen. Het cabinepersoneel zal elke vrijdag en zondag van september staken. De piloten stemmen een van deze dagen over hun deelname. De actie komt er nadat de Ierse lowcostmaatschappij heeft aangekondigd dat het stopt met vluchten naar Las Palmas en Tenerife en meer dan waarschijnlijk ook Girona.

Het conflict sleept al sinds begin deze maand aan. Toen maakte Rynair bekend dat er fors gesnoeid zou worden in het Spaanse -en Europese- personeelsbestand. Door de vertragingen op de levering van de Boeiing 737 Max na de twee crashes, de stijgende uitgaven aan personeel en kerosine, dreigde het Ierse bedrijf de bases op Las Palmas, Tenerife Sur en Girona in Catalonië te sluiten. Die maatregel zou ingaan vanaf 8 januari volgend jaar. Na de tegenvallende resultaten kondigde Michael O’Leary in juli aan dat de maatschappij in Spanje meer dan 400 bemanningsleden en 200 piloten in overtal heeft.

De voorbije weken werd tussen vakbonden en Ryanair onderhandeld maar zelfs een bemiddelaar niet meer rechttrekken. Volgens de vakbonden weigerde de lowcostmaatschappij een ernstig gesprek en werd enkel met de bemiddelaar aan tafel gezeten. Dinsdag werd definitief beslist dat Tenerife en Las Palmas het zonder Ryanair zullen moeten stellen. Over Girona wordt een van de komende dagen of weken de knoop doorgehakt. De hele operatie zorgt voor een afvloeiing van 350 bemanningsleden en 120 piloten. Het gevolg is een staking op de Spaanse vluchten van het cabinepersoneel elke vrijdag en zondag en de eerste maandag van september -1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 en 29 september. De piloten moeten nog beslissen of ze mee zullen staken, zoals de vakbond voorstelt. De bemiddelaar hoopt nog op ultiem overleg. Maar dat wordt weinig waarschijnlijk geacht. Ryanair volgde een soortgelijk scenario in Portugal waar de basis in Faro wordt gesloten en 120 jobs worden geschrapt. In de havenstad is het cabinepersoneel sinds gisteren begonnen aan een vijfdaagse staking. Ryanair probeert met minimale dienstverlening zo veel mogelijk problemen op te vangen. De acties in Spanje zullen veel grootschaliger zijn en zullen meer dan waarschijnlijk wel leiden tot grote problemen, zeker als de piloten er mee het blok op leggen. Een vergelijkbare actie tegen besparingen is ook aangekondigd -zonder data vast te leggen- door Ryanair-piloten in Groot-Brittannië en Ierland.

Ryanair is niet de enige luchtvaartmaatschappij in Spanje waar het rommelt. Een staking bij het grondpersoneel van Iberia in Barcelona -24, 25, 30 en 31 augustus- en Madrid -30 en 31 augustus- werd eveneens aangekondigd. Voor Bilbao is een 48-uren staking voorop gesteld zonder concrete startdatum. Gewaarschuwd wordt dat die tot grote vertragingen en zelfs afgelastingen kunnen leiden.