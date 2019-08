“Iedereen kan aangever spelen? Nee: je moet zowel pispaal als dienaar zijn. En dat is niet evident”

Jacques Vermeire is zijn aangever kwijt. Geen punt, vinden ze in het kamp van de komiek. “Een aangever is vervangbaar.” Echt? Het gild der aangevers-comedians ziet dat anders. “Geen Gaston zonder Leo, geen Dunne zonder Dikke. De afwerker is maar zo goed als zijn aangever, en een goeie voorzet geven is soms moeilijker dan binnenkoppen. Het is een ambacht, één dat jammer genoeg verdwijnt.”