Geen Groenland? Geen staatsbezoek: “Zowel voor Denemarken als voor Trump is dit een vernedering”

Donald Trump hoopte in Denemarken een oude Amerikaanse droom te concretiseren. Hij wilde Groenland overkopen van de Denen. De reactie van de Deense premier Mette Frederiksen was echter zo onderkoeld dat Trump het lang geplande staatsbezoek prompt opzegde. “Hij voelde zich in zijn eer gekrenkt en heeft de Denen op dezelfde manier willen vernederen”, zegt professor Internationale Politiek David Criekemans (UA). “Maar voor de relaties tussen Denemarken en de VS blijft dit niet zonder gevolgen.”