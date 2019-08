Na verbod op uitfans Antwerp heeft AZ ook nog maar 3.700 tickets verkocht voor Europese clash

De Europese heenmatch tussen AZ en Antwerp van donderdagavond dreigt een treurige bedoening te worden. Althans, wat de toeschouwers betreft: nadat burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen de Belgische supporters verbood de wedstrijd bij te wonen, verkocht ook AZ nog maar 3.700 tickets. In een stadion waar plaats is voor 30.000 man.

Heel verwonderlijk is dat niet: tussen het stadion van AZ Alkmaar en de Grolsch Veste van Enschede liggen namelijk 200 kilometer. Bovendien konden de supporters pas vanaf dinsdagmiddag tickets kopen. Rijkelijk laat voor een wedstrijd die donderdagavond (20u30) gespeeld wordt.

Zo dreigt de laatste voorronde voor de groepsfase in de Europa League een wel heel treurige bedoening te worden. Eerder verbood burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen al de Antwerp-supporters de toegang tot het stadion uit veiligheidsoverwegingen. “Of het een voordeel is dat Antwerp zonder fans komt? Nou, voor ons is dat natuurlijk ook geen thuiswedstrijd”, reageerde AZ-trainer Arne Slot (40) dan ook. “Maar we zijn blij dat we hier mogen spelen van de gemeente Enschede. Het veld ligt er prima bij.”

AZ-trainer: “Af en toe een Afrikaanse tackle bij Antwerp”

De oefenmeester van de nummer twee uit de Eredivisie had zijn huiswerk wel gemaakt. “Antwerp is een ploeg die Viktoria Plzen heeft uitgeschakeld, een ploeg uit de Champions League-voorronde – dat was op zich een heel knappe prestatie”, sprak de Nederlander met respect. “Los daarvan is het een ervaren ploeg, met veel oudere jongens, die hun sporen verdiend hebben. Bolat is toch bekend, Mbokani ook. Refaelov vind ik heel goeie speler, een creatieve jongen.”

“Daarnaast is Antwerp een soort vechtmachine”, aldus Slot. “De spelers vechten met z’n allen tot de laatste snik om tegengoals te voorkomen. Ze hebben ook een paar Afrikaanse jongens, af en toe zit daar eens zo’n tackeltje tussen. (glimlacht) Dus ja, het is een stugge ploeg. Maar wij hebben dit seizoen ook nog geen tegengoal geslikt. Wij doen het op een andere manier, door hoog op het veld te spelen en veel aan de bal te zijn; Antwerp doet het meer door in te zakken en rond de eigen zestien te duelleren. Maar we hebben een aantal spelers die in staat moeten zijn om hun defensie te ontregelen. We moeten er vooral voor zorgen dat zij die momentjes op de counter niet kunnen benutten.”