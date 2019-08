“Wir schaffen das”, zegt Boris Johnson

Een rode loper en een militaire groet: het is met de nodige égards dat Boris Johnson werd ontvangen door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Maar het publiek joelde: “Geen Brexit!” Het is zijn eerste overzeese uitstap als nieuwe Britse premier. En hij is ervan overtuigd dat hij een beter akkoord uit de brand sleept: “Wir schaffen das”, zei hij.