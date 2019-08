Te koop: tweedehandse F-16, raketten niet inbegrepen

Een bedrijf uit Florida verkoopt een bijna volledige F-16 Fighting Falcon. Daar hangt een stevig prijskaartje aan vast, van 8,5 miljoen dollar.

Het toestel wordt naar alle waarschijnlijkheid verkocht zonder zijn raketten, bommen en het radarsysteem. Het wordt verkocht door Jet Lease, dat de toestellen importeerde vanuit Jordanië. Dat land kocht verschillende tweedehands F-16’s van België en Nederland tussen 2008 en 2017.

Het vliegtuig, gebouwd in 1980, heeft nu 6.000 vluchturen en zou nog tien tot vijftien jaar kunnen vliegen.

Maar het is niet voor eender welke simpele vliegtuigfan: de F-16 wordt enkel verkocht aan wie zijn wapenvergunning van International Traffic in Arms Regulations kan voorleggen. Ermee vliegen is trouwens ook niet goedkoop: de brandstof kan oplopen tot duizenden dollars per uur.