Achtjarige rijdt met auto van moeder met 140 kilometer per uur over snelweg

Een jongen van 8 heeft met de wagen van zijn moeder 140 kilometer per uur over de snelweg gereden. Maar het kind werd al snel bang, en parkeerde het voertuig op een parkeerplaats. Mét gevarendriehoek en knipperlichten.

De Duitse politie van Soest meldt dat zelf op Facebook. “Ik wou gewoon een stukje rijden”, zei een achtjarige tegen onze collega’s. Hij reed met de automatische auto van zijn ouders op de donkere snelweg.” Hij reed daar volgens de politie aan 140 kilometer per uur, maar voelde zich daar niet op zijn gemak. Dus hij parkeerde zich netjes op een parkeerplaats, uiteindelijk acht kilometer verder van huis.

De moeder had intussen alarm geslagen omdat ze merkte dat zowel haar kind als haar auto verdwenen waren. Na een half uur vonden ze de achtjarige dus op Autobahn 44. Het kind barstte in tranen uit toen de politie aankwam. “Gelukkig is er geen lichamelijke schade of schade aan de wagen”, besluit de politie. Volgens de moeder had het kind ooit op privéterrein als eens met een wagen gereden en zat hij ook regelmatig in kart- en botsauto’s. De politie bekijkt nog of er juridische gevolgen komen.