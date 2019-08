Gegevens gelekt van meer dan miljoen mensen die deze pornosite bezochten

Het Amerikaanse pornoplatform Luscious is gehackt en daardoor zijn de gegevens van meer dan 1 miljoen “anonieme” leden gelekt. Niet alleen hun mailadressen, ook hun activiteiten op de website liggen er nu op straat.

Door een fout in de beveiliging van de website konden hackers gemakkelijk aan de database. Ze hadden daardoor toegang tot de gegevens van 1,2 miljoen leden. Niet alleen hun gebruikersnamen, mailadressen en locatie geraakten zo online, ook welke vlogs ze daar posten of liken. Opvallend: sommige bezoekers gebruikten zelfs een traceerbaar privémailadres. Dat kan hun anonimiteit in gevaar brengen en hen een potentieel doelwit maken van chantage. De getroffen gebruikers komen vooral uit Frankrijk, Duitsland, Rusland en Polen.

De website is een niche pornoplatform waar elke maand 700.000 gebruikers onder andere pornografische tekeningen en animaties delen. Het lek werd vorige week ontdekt door het gespecialiseerde bedrijf vpnMentor. Intussen is gedicht en er wordt bezoekers aangeraden om een niet-identificeerbaar mailadres te gebruiken.