AA Gent strikt 19-jarige Zwiterse middenvelder Nicky Beloko

AA Gent trok met Nicky Beloko een Zwitserse centrale middenvelder met Kameroense roots aan. Beloko wordt door AA Gent voor één seizoen gehuurd (met aankoopoptie) van Fiorentina waar hij vorig seizoen uitkwam bij de U19.

“Beloko koppelt loopvermogen aan een gezonde agressiviteit en is goed aan de bal”, aldus sportief manager Peter Verbeke. “Het is een jongen die we de nodige tijd moeten geven maar die ons allen kan verrassen”, lijkt Beloko eerder een wissel op de toekomst te vormen.

Beloko speelde in het verleden bij in Zwitserland bij FC Aigle, FC Vevey-Sports 05, FC Lausanne-Sport en FC Sion alvorens hij in juli 2018 de stap naar Fiorentina maakte.