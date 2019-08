Club Brugge vierde Champions League-zege in Oostenrijk met pizza in de kleedkamer

Bij Club Brugge hebben ze de 0-1-zege op het veld van LASK Linz in de laatste voorronde van de Champions League gevierd met pizza in de kleedkamer. Dat blijkt uit beelden die woensdagavond verspreid werden door blauw-zwart.

Trainer Philippe Clement sprak na de overwinning in Oostenrijk ook zijn troepen toe. “Een belangrijke zege, we houden de nul en scoren een belangrijke goal”, toonde hij zich tevreden. “In de tweede helft was er ook meer agressiviteit. Veel beter! Nu moeten we onze kansen nog afmaken. Als we voor de goal komen, moeten we de match ook beslissen.”

Rechtsback Clinton Mata ziet het alleszins wel zitten. “Het was een moeilijke match, maar nu, in mijn jungle, zullen we eens zien”, verwees hij met een knipoog naar de terugmatch in het Jan Breydelstadion.

LEES OOK. Simon Mignolet hield al vier van de vijf keer zijn netten schoon bij Club Brugge: “Ik ben gekomen om Champions League te spelen” (+)

LEES OOK. Club Brugge mikt op volgende stunttransfer en praat met Tottenham over komst Victor Wanyama

LEES OOK. “Skandaltor!” In Oostenrijk zijn ze niet te spreken over de penalty van Club Brugge