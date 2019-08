DOVO ontmantelt twee bommen van meer dan 200 kilo

Maldegem - In het Oost-Vlaamse Maldegem heeft de ontmijningsdienst DOVO woensdag twee bommen van elk 227 kilogram ontmanteld. Dat meldt het gemeentebestuur van Maldegem. De bommen werden aangetroffen op het voormalige vliegplein tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar nu een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld wordt.

De explosieven werden ontdekt ter hoogte van de Ringbaan in deelgemeente Adegem. “Op bevel van de burgemeester en volgens de richtlijnen van DOVO werd aan de buurtbewoners binnen een perimeter van 350 meter gevraagd om de woning te verlaten”, zegt het gemeentebestuur. “Bewoners werden gevraagd om naar familie of vrienden te gaan, maar ze konden ook terecht in CC Den Hoogen Pad. Ook een deel van de N9 werd tijdelijk afgesloten. Aangezien de ontmanteling vlot verlopen is, kunnen de bewoners terug naar huis.”

De bommen werden gedetecteerd tijdens een voorafgaand onderzoek, door een bedrijf dat de komende weken opnieuw scant naar achtergebleven explosieven. “Gezien de historische achtergrond van de locatie, is de kans niet onbestaande dat nog achtergebleven explosieven worden gevonden. De bewoners zullen indien nodig ingelicht worden over welke stappen moeten ondernomen worden”, zegt de gemeente Maldegem.