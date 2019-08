Leer Nederlands met Dries

Dries Mertens en Kevin De Bruyne zijn alvast fan. De twee Rode Duivels mochten woensdag een spelletje uittesten dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond samen met de vzw de Rand uitbrengt. Doel: jonge voetbalspelertjes op speelse wijze ­Nederlands bijbrengen. Via Memory en andere spelletjes oefenen en herhalen kinderen de belangrijkste woorden die aan bod ­komen tijdens de training of in de voetbalkantine.