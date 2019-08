Zoon slaat alarm, maar Vlaamse ondernemer ontkent moordpoging op vriendin in Italië: “Alleen wat geduwd”

Een 55-jarige Vlaamse ondernemer zit in een Italiaanse cel op verdenking van poging tot doodslag, na een gewelddadige ruzie met zijn 34-jarige vriendin in hun vakantieappartement. Volgens Italiaanse media was het zijn 12-jarige zoon die maandagavond alarm sloeg. Zelf verklaarde Filip D.R. dat het allemaal overdreven is: “Er is alleen wat geduwd.”

De Italiaanse carabinieri werden maandagavond opgeroepen naar een vakantieappartement in het Noord-Italiaanse Rhêmes-Notre-Dame, een piepklein dorpje aan de voet van de Alpen. De Oost-Vlaamse ondernemer Filip D.R. is een trouwe bezoeker van de plek. Al jaren brengt hij er zijn zomervakanties door, en ook in de winter komt hij er graag. Hij was er al vaker geweest met zijn 12-jarige zoon, en dit keer was ook zijn 34-jarige vriendin mee.

Het koppel kreeg maandagavond ruzie in het appartement. Volgens Italiaanse media zou Filip D.R. een boodschap op haar gsm hebben kunnen lezen, waaruit hij afleidde dat er een andere man in het spel was.

De man sloot zichzelf op met zijn vriendin in de slaapkamer, en er volgde een hevige ruzie.

Het zou de 12-jarige zoon zijn die volgens plaatselijke media in paniek naar de eigenaar van het vakantiehuis was gestapt: “Help. Mijn papa is aan het vechten.” Daarop belde de uitbater de politie.

Gewurgd en geslagen

Filip D.R. werd maandagavond met de handboeien om uit het vakantiehuis weggeleid. De Italiaanse autoriteiten betichten hem van poging tot doodslag: hij zou de vrouw van Afrikaanse afkomst hebben willen wurgen, en hij zou haar met het hoofd tegen een tafel hebben geslagen. Omdat hij de kamerdeur op slot deed, wordt hij ook nog eens beschuldigd van vrijheidsberoving.

In het appartement werd een bijl aangetroffen. De Italiaanse politie onderzoekt of de vrouw met de steel van de bijl geslagen werd.

Moeder naar Italië

Terwijl de Vlaming naar de gevangenis werd gestuurd, brachten de hulpdiensten zijn vriendin maandagavond naar het ziekenhuis. Volgens zijn omgeving is de 12-jarige jongen niet alleen achtergebleven: “Hij is veilig. Er is iemand bij hem.” Vrienden in België kunnen niet geloven dat Filip D.R. iemand geweld zou kunnen aan doen. “Zo kennen wij hem niet.”

De moeder van de 12-jarige jongen vertrok woensdagavond vanuit België naar Italië, om de jongen te gaan ophalen.

“Niet willen doden”

Filip D.R. verscheen dinsdagochtend voor een rechter in de stad Aosta, voor een hoorzitting. De Vlaming ontkende dat hij zijn vriendin naar het leven stond. “We hebben inderdaad ruzie gemaakt. Maar dat ging niet verder dan wat duwen. Ik wilde haar niet doden.” Zijn Italiaanse advocaat vroeg zijn vrijlating. Pas donderdag volgt daar een beslissing over.