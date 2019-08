“Hallo, ik ben Cruzr. Waarmee kan ik u helpen?”

Niet schrikken wanneer u in de computerwinkels van Auva in Hasselt en Computer Checkpoint in Gent wordt verwelkomd en geholpen door een robot. Beide ketens hebben plannen om alles samen 11 van die ‘humanoïde assistenten’ in te zetten.

De eerste twee robots, met een lichaamsstructuur die lijkt op die van een mens, moeten klanten bijstaan in hun productkeuze, bijkomende informatie verschaffen en hen gidsen door de winkel. De robot kan zich zelfstandig verplaatsen en kan op strategische punten halt houden. De robots zijn uitgerust met software van ZoraBots uit Oostende. De hardware komt van het Chinese UBTECH. Het gaat volgens de winkels om een Europese primeur. (krs, blg)