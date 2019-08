121 cryptosites op zwarte lijst

De financiële waakhond FSMA heeft zopas zijn zwarte lijst met websites die frauduleuze beleggingen in cryptomunten (zoals bitcoin en ethereum) aanbieden, geüpdatet. De lijst telt nu al 121 verdachte platformen.

“Het principe blijft hetzelfde”, zo schrijft de FSMA op haar website: “De fraudeurs stellen u een belegging in cryptomunten voor en benadrukken dat die veilig, eenvoudig en erg lucratief is. Zij proberen uw vertrouwen te winnen door u ervan te overtuigen dat u zelf geen expert hoeft te zijn om in cryptomunten te beleggen, zij werken immers met deskundigen die uw beleggingen voor u beheren. Bovendien bevestigen zij dat u uw geld op elk ogenblik kan opvragen of dat uw inleg gewaarborgd is. Maar uiteindelijk is het resultaat altijd hetzelfde: de gedupeerden slagen er nooit in hun geld te recupereren!” In 2018 hebben 334 gedupeerden zich aangemeld; zij verloren alles samen 4,5 miljoen euro.(krs)