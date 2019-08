Schietpartij tijdens opname videoclip in Frankrijk

Tijdens de opnames voor de nieuwste videoclip van de Franse rapper Booba (42) in Aulnay-sous-Bois zijn dinsdagnacht drie gewonden gevallen na een schietpartij. Een 15-tal mensen drong rond middernacht de filmset binnen met vuurwapens en baseballknuppels. Booba en zijn fans wezen onmiddellijk in de richting van aartsvijand Kaaris (39).

Daarmee bereikt de oorlog tussen twee van Frankrijks bekendste rappers, die al in 2013 begon, een triest hoogtepunt. Een jaar geleden gingen beide heren al eens op de vuist in de vertrekhal van de Parijse luchthaven Orly. Dat leverde hen een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een boete van 50.000 euro op.

Al kon dat de vete niet bekoelen. De artiesten planden zelfs een kooigevecht om eens en voor altijd uit te maken wie nu de beste is. Dat gevecht, dat in het Zwitserse Bazel op 30 november zou doorgaan, werd echter om veiligheidsredenen verboden door de lokale overheid en politie. Volgens de fans van Booba is het Zwitserse verbod trouwens de aanleiding van de schietpartij. (krs)