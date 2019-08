Romelu Lukaku hard over vertrek bij Manchester United: “Ik wilde niet voor een club spelen waar ze me niet willen”

Romelu Lukaku heeft voor het eerst een boekje opengedaan over waar het voor hem is misgelopen bij Manchester United. De Rode Duivel voelde zich niet meer gewenst op Old Trafford, vertelde hij in de podcast ‘LightHarted’. “Ik ben niet dom, ik wist goed genoeg wat er aan de hand was.”

Lukaku ging uitgebreid in op zijn situatie bij Manchester United voor de micro’s van de ‘LightHarted’-podcast van NBA-basketter Josh Hart. Pikant detail: de Belgische aanvaller deed zijn uitspraken al toen zijn transfer naar Inter nog niet rond was. Maar toen al bleek dat er een serieuze haar in de boter zat tussen ‘Big Rom’ en Manchester United.

Bij de fans lag Lukaku al niet in de bovenste schuif. “Ze moesten gewoon een zondebok hebben”, zuchtte Lukaku. “Pogba, ik, Alexis (Sanchez, nvdr)… wij drie waren het de hele tijd. Voor mij leek het alsof veel mensen vonden dat ik geen deel moesten uitmaken van Manchester United. Maar wat ik me dan afvraag: hoe komt het dat het niet lukt voor Manchester United maar wel bij de Rode Duivels? Ligt dat aan mij?”

Geruchten over vertrek

Ole Gunnar Solskjaer, die in december 2018 overnam als trainer van Manchester United, leek de Rode Duivel ook niet langer als basisspeler te zien. Algauw begonnen verhalen over een vertrek van Lukaku uit Manchester te circuleren. “Ik heb veel geruchten gehoord. En niemand stond op (bij Manchester United) en drukte die de kop in”, aldus Lukaku.

“Iedereen zei: Rom vertrekt, de coach heeft hem niet meer nodig. Ik wachtte drie, vier weken, maar niemand maakte er korte metten mee. Ik wilde gewoon dat de club me zou beschermen.”

Hij had het gevoel gekregen dat hij niet meer gewenst was op Old Trafford. “Ik ben 26 nu en wil geen tijd verliezen. Je kan vechten voor je plaats, maar er bestaat ook zoiets als bij een club zitten waar de mensen je ook willen. Ze hadden me ook kunnen geruststellen. Zeggen dat ik er op mijn plaats zit, dat ik niet vertrek, maar moet vechten om aan spelen toe te komen. Maar dat gebeurde nooit.”

“Ik heb daar een paar weken over nagedacht. Al die verhalen in de media… waar kwamen die vandaan? Al zeker niet van mij. Niet van mijn makelaar. Soms moest ik ermee lachen, maar het deed me ook denken: zit ik hier wel op mijn plaats? Ik heb ze duidelijk gemaakt dat ik niet voor een club wil spelen waar ze me niet willen. Dat ze iemand moeten vinden die in hun systeem past, zodat ik niet de hele tijd de zondebok moet zijn.”

“Ik ben niet dom”

Lukaku nam de verhalen die in de pers circuleerden ook heel serieus. “Ik ben niet dom. Ze denken misschien dat we dom zijn, maar dat zijn we niet. We weten goed genoeg wat er gebeurt. We weten dat sommige mensen up top (de clubleiding, nvdr) wat zouden kunnen lekken (naar de media, nvdr). Dan moet je gewoon eerlijk zijn en zeggen waar het op staat: dat het beter is als ik vertrek. Ik wilde ook geen probleem zijn in de kleedkamer. Dus vertelde ik hen dat het beter is een oplossing te zoeken dan een ongelukkige speler te houden die er toch niet wil zijn, en die zij ook niet meer willen.”

De Rode Duivel verliet twee weken geleden Manchester United voor het Italiaanse Inter. Op twee jaar tijd was Lukaku goed voor maar liefst 42 goals voor Man U - geen enkele van zijn ploegmaats deed beter.