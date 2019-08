Club Brugge wil van Tottenham-middenvelder Victor Wanyama duurste transfer ooit maken

De transferhonger van Club Brugge is nog altijd niet gestild. Het zou minstens 10 miljoen euro veil hebben voor Victor Wanyama (28), een verdedigende middenvelder van Tottenham. Dankzij het uitgekiend financieel model van Club en de persoonlijke vader-zoonband tussen Wanyama en trainer Clement zijn spelers die vroeger ­onhaalbaar waren dat nu dus niet meer.

Victor Wanyama was 18, Philippe Clement 35 toen ze samenspeelden bij Germinal Beerschot. Tussen de Keniaan en de Antwerpenaar groeide een vertrouwensband, die tien jaar later kan leiden tot een van de duurste inkomende transfer uit het Belgische voetbal. Club Brugge zou volgens onze bronnen bereid zijn tot een bod van 10 miljoen euro – dat door bonussen kan oplopen tot minstens 12 miljoen – voor de nu 28-jarige Wanyama. Tottenham zou tussen de 12 en 15 miljoen euro vragen voor zijn middenvelder, wat een transfer dus zeker mogelijk maakt. Als Club ook aan de persoonlijke looneisen van Wan­yama kan voldoen, zou het voor de derde keer in een jaar tijd het clubtransferrecord breken (nu op naam van David Okereke voor 8 miljoen euro).

Na het aantrekken van Mignolet (7 tot 9 miljoen euro) en de contractverlenging van Van­aken zou de transfer van ­Wanyama een nieuw sterk signaal van een immer kapitaalkrachtiger blauw-zwart worden. Club heeft deze zomer radicaal de keuze gemaakt voor kwaliteit aan een hogere prijs en heeft zich die keuze in de eerste weken nog niet beklaagd.

Knie baart zorgen

Het was Clement zelf die van het aantrekken van een nummer zes een absolute prioriteit had gemaakt. Eerder vielen de namen van Gianelli Imbula (Stoke City) en Daniel Amartey (Leicester City), maar door voor Wanyama te kiezen, lijkt Club zijn coach te willen belonen voor zijn sterke seizoensbegin.

Vraag is hoeveel wedstrijden Wanyama op topniveau kan spelen. Drie jaar geleden was hij samen met Mousa Dembélé de onbetwiste sterkhouder op het middenveld van Tottenham, maar twee opeenvolgende blessures deden zijn speelminuten slinken. Met Mats Rits heeft Clement echter een afdoende speler achter de hand voor de competitie. Met Wanyama mikt Club vooral op een sterke beurt in de Champions League. Sofyan Amrabat arriveerde gisteren al in Verona, waar hij een seizoen wordt verhuurd aan Hellas. Met Ousseynou Diagne, een 20-jarige Senegalees die overkomt van Le Mans, haalt Club bovendien ook een belofte voor de positie van verdedigende middenvelder binnen.