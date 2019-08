CLUBNIEUWS. Tegenvaller voor Anderlecht, AA Gent-verdediger hoopt nog op transfer

Slecht nieuws voor Anderlecht, dat zijn nieuwe spits Kemar Roofe dan toch niet klaargestoomd krijgt voor de toppers tegen Genk en Standard. Bij AA Gent hoopt verdediger Dylan Bronn dan weer op een transfer. Al uw clubnieuws van de dag.

AA GENT. Bronn hoopt nog op transfer

Het blijft opvallend stil rond AA Gent-verdediger Dylan Bronn, die sinds kort weer meetraint na zijn extra vakantie na de Afrika Cup. De Tunesische international vijzelt zijn conditie op, maar er is meer: hij hoopt nog op een transfer. In de Franse pers werd al gewag gemaakt van interesse van Rennes en Nantes.

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte zei eerder dat hij alles in het werk zou stellen om Bronn proberen te houden. Dat wordt dus nog spannend tot 2 september.

“Na een uitstekend seizoen en een succesvolle Afrika Cup is het logisch dat je gaat dromen”, aldus coach Jess Thorup. “Misschien is dat wat hij doet: dromen, hopen dat er misschien nog iets gebeurt. Maar zolang hij hier is, beschouw ik hem als een Gent-speler. Ik heb er met hem over gepraat en Dylan heeft aangegeven dat hij er ook zo over denkt.”

De verdediger trainde gisteren mee en zit ook in de selectie voor de thuismatch tegen Rijeka. Thorup gaf aan dat Bronn momenteel wel nog een kleine conditionele achterstand heeft. Aangezien de Buffalo’s de voorbije twee thuismatchen de nul hielden, lijken Ngadeu en Plastun momenteel een zekerheid als centraal duo.

ANDERLECHT. Spits Roofe nog out tot september

Het doel was om hem klaar te stomen voor de toppers tegen Genk en Standard, maar Anderlecht zal in augustus nog geen beroep kunnen doen op Kemar Roofe (26, foto). De aanvaller kwam twee weken geleden over van Leeds voor 7 miljoen en kampte toen met een enkelverstuiking. Die is nog niet genoeg geheeld om vrijdag al te spelen tegen Genk. Een week later tegen Standard zou Roofe eventueel wel kunnen spelen, maar de kans is klein dat Anderlecht het risico neemt om zijn seizoen te ondermijnen. Wellicht debuteert Roofe pas half september, na de interlandbreak. Het nieuws is wel een streep door de rekening van Vincent Kompany, die met Gerkens en Thelin niet echt over geweldige alternatieven beschikt.

KV OOSTENDE. D’Haese fit, beloften winnen

Het kwaaltje dat D’Haese van het terrein hield, is voorbij. Gisteren trainde hij mee met de groep en normaliter raakt hij fit voor zaterdag. Ook Vargas hernam deels, hij blijft twijfelachtig. Sané trainde volledig, Hjulsager kon nog niet aansluiten. De beloften zijn begonnen met een ruime zege: tegen Lommel werd het 5-1. Opvallend was dat Bataille tekende voor een goal en een assist. Ook Morina (strafschop), Tanghe, Bekili en Louknine scoorden.

KV KORTRIJK. Jarno De Smet mag weg

Lepoint en Jovan Stojanovic zijn in principe weer fit. Vierde doelman Jarno De Smet mag weg na de komst van Jakubech. De cel communicatie rekende uit dat KV Kortrijk op Sclessin in de vijf meest recente duels één keer won en twee keer gelijkspeelde.

ZULTE WAREGEM. Humphreys nog paar weken out

De groep kreeg na de hersteltraining van dinsdag vrij. De beloften speelden in Westerlo. Van de A-kern deden De Smet en Vanhecke mee. Vandaag en morgen is er training. Baudry revalideert, Cameron Humphreys (foto) blijft nog een paar weken out.

CERCLE BRUGGE. Zaterdag nog geen Taravel

Gisteren werd in de voormiddag getraind. De nieuwkomers Gory en Donsah lieten een goede indruk na. Het ziet ernaar uit dat ze zaterdag zullen starten. Voor Jérémy Taravel (foto) komt de match nog te vroeg. De Belder huppelt nog steeds rond op krukken en met een brace rond de voet. Er worden nog een verdediger en een aanvaller gezocht.

AA GENT. Buffalo’s rekenen op massale steun

“We hebben onze fans nodig: ze zijn onze twaalfde man en kunnen ook donderdag die rol vertolken”, lanceerde Thorup een duidelijke oproep aan de Buffalo-fans. De Ghelamco Arena zal niet uitverkocht zijn, maar toch hoopt de Deense coach ook vanavond op een flinke opkomst. Vandaag kunnen de fans aan de loketten (ticketbooth C) en online nog tickets kopen. Aan de ticketbooth kan je slechts één ticket per identiteitskaart kopen.

WAASLAND-BEVEREN. Pirard en Koita eind volgende week fit

De revalidaties van doelman Lucas Pirard (duim) en flankaanvaller Aboubakary Koita (enkel) verlopen voorspoedig. Beide spelers werken wel nog een individueel programma af en raken niet fit voor de belangrijke match tegen Cercle. Toch hoopt de club hen tegen eind volgende week opnieuw op de groepstraining te verwelkomen. De spelers die dinsdag de oefenmatch tegen Westerlo afwerkten, kregen gisteren een hersteltraining voorgeschoteld.

KRC GENK. Nog 300 tickets voor Anderlecht

Wie er vrijdag wil bij zijn tijdens Genk-Anderlecht en nog geen ticket heeft, zal zich moeten haasten. Er zijn nog amper driehonderd tickets te koop, online en (vanaf 10 uur) in de ticketshop. Op de Freethiel werd hij nog gepresenteerd als surprise van de chef, niemand die had verwacht dat Casper De Norre de voorkeur zou krijgen op Joakim Maehle. De Norre knokt elke dag op training om een volgende stap te zetten. Hij is klaar voor Anderlecht.

STVV. Garcia, Steppe en Botaka aan de kant

De Kanaries oefenden gisteren twee keer, in de voor- en in de namiddag. Steppe en Garcia werkten individueel verder aan hun revalidatie. Die evolueert gunstig, waardoor beiden waarschijnlijk volgende week aanpikken. Ook Botaka bleef aan de kant. De aanvoerder onderging een MRI van zijn enkel, afhankelijk van dat resultaat oefent hij vandaag mee. Lucas en Ito ondergingen hun medische proeven en sluiten vandaag voor het eerst aan.