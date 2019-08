Hoger minimumloon voor gevangenen die werken

Gedetineerden die werken, krijgen vanaf volgend jaar een hoger minimumloon. Ze zullen minstens 0,75 euro per uur verdienen, ook als stakende cipiers hen verhinderen te werken. Dat meldt De Tijd donderdag.

Jaarlijks presteren de gedetineerden in onze gevangenissen zo’n 6 miljoen werkuren. De gevangenen verrichten vooral handenarbeid zoals confectie, boekbinderij, verpakking, metaalbewerking, schrijnwerkerij en zelfs kaasmakerij.

15 jaar lang niet geïndexeerd

Maar de manier waarop de gevangenisarbeid wordt georganiseerd, botst op kritiek van het Rekenhof. De gemiddelde bedragen die worden uitgekeerd voor hetzelfde werk lopen sterk uiteen. Zowel tussen de werkplaatsen als in dezelfde werkplaats bestaan grote verschillen. Dat veroorzaakt een risico op willekeur en discriminatie. Het Rekenhof neemt ook op de korrel dat de lonen van de gedetineerden al 15 jaar lang niet meer geïndexeerd zijn.

Maar vanaf 1 januari 2020 verdienen de werkende gedetineerden minstens 0,75 euro en maximaal 4 euro per uur. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beslist. Het koninklijk besluit is al gepubliceerd. De nieuwe lonen liggen al hoger dan de minimumbedragen van 0,62 en 0,69 euro per uur die waren vastgelegd in 2004. Alleen voor “vakarbeiders” was destijds al in een minimumloon van 0,79 euro per uur voorzien.