Plastic deeltjes in ons water: “Geen reden voor bezorgdheid”

Er is geen reden om bezorgd te zijn over plastic deeltjes in het drinkwater. Dat concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport dat verschillende wetenschappelijke studies aanhaalt.

De meeste van de microplastics die we via drinkwater binnenkrijgen, verlaten het lichaam door het spijsverteringsstelsel, aldus de WHO. “We zijn helemaal niet gealarmeerd”, verklaarde Bruce Gordon, een waterexpert van de organisatie, op een persconferentie.

Om het risico te bepalen van chemische additieven die vrijkomen uit het opgenomen plastic, stelde de WHO een worstcasescenario op over de grootte en de concentraties van de deeltjes waar mensen aan blootgesteld mogen worden.

“We ontdekten dat er een substantiële veiligheidsmarge is” tussen de beraamde absorptie van chemicaliën door het lichaam en het niveau dat schadelijk zou zijn, aldus Gordon.

Volgens de WHO moeten landen zich minder zorgen maken over microplastics en moeten ze meer investeren in waterbehandelingssystemen in het algemeen om schadelijke microbes te bestrijden die jaarlijks 500.000 doden veroorzaken.

Toch benadrukt de VN-organisatie dat verbruikers en overheden het gebruik van plastic moeten beperken om het milieu te beschermen. De WHO roept daarnaast wetenschappers op om meer onderzoek te voeren, dat beter op elkaar is afgestemd, om een duidelijk beeld te krijgen van de microplastics in het drinkwater.