Belgische toeristen zwaar verbrand nadat pas gekochte boot ontploft

In de Spaanse havenstad Benicarló zijn vijf Belgen zwaargewond geraakt tijdens een tochtje met hun pas gekochte motorboot. Het vaartuig zou ontploft zijn, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De twee slachtoffers met de meest ernstige brandwonden zijn gisterenavond overgebracht naar een brandwondencentrum in ons land.

Het ongeluk vond vorige week vrijdag plaats in de haven van Benicarló, een stad in de Spaanse regio Valencia. Volgens getuigen liep het al snel mis: nog voor de motorboot de jachthaven goed en wel verlaten had, vond een explosie plaats. Binnen enkele seconden was er vlammenzee. Twee mensen waren al door de knal overboord gegooid, de vier andere opvarenden sprongen zelf in het water. Het bleek om vijf Belgen en één Fransman te gaan.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en snelden de slachtoffers toe, maar hen meteen repatriëren naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis bleek een moeilijke opdracht: door het gebrek aan plaats in de jachthaven kon de medische helikopter niet meteen landen.

Zwaarverbrand

Woensdagavond vertrok uit Spanje een vlucht met de twee zwaarst verbrande slachtoffers, zij verblijven nu in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Ze zijn er erg aan toe: hun lichaam is voor meer dan 60 procent verbrand. Zodra hun toestand stabiel is, kan een operatie volgen. Vandaag worden nog twee landgenoten overgevlogen, morgen volgt de vijfde persoon met de minst zware verwondingen.

Technisch defect

De motorboot werd recent aangekocht door één van de vijf Belgen. Die zou al eerder geklaagd hebben over technische mankementen, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Het vaartuig is momenteel nog in Spanje en wordt verder onderzocht door de Guardia Civil. De precieze oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld, wel wordt rekening gehouden met een mogelijk lek in een toevoerleiding naar de brandstoftank.