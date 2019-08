Titanic gaat voor tweede keer ondergang tegemoet: bacterie vreet het wrak op

Duikers zijn voor het eerst in bijna 15 jaar gedoken naar het 107 jaar geleden gezonken schip Titanic. Historicus Parks Stephenson laat weten erg geschrokken te zijn van de staat van het iconische wrak: het zal volgens hem niet lang meer duren voordat het compleet van de radar is verdwenen.

Al grote delen zijn verloren gaan, zo bleek na een duik van een gespecialiseerd team naar het wrak van de Titanic. Volgens Titanic-specialist Stephenson komt dat onder meer door halomonas titanicae, dat zijn metaaletende bacteriën die zich tegoed doen aan het schip. Daarnaast speelt ook de sterke zeestroming en de corrosie een grote rol in het vergaan van het wrak. “Ik ben erg geschrokken van hoe sommige delen van het schip er tijdens de duik uitzagen”, aldus Stephenson aan BBC.

Binnen 20 jaar weg

Als het zo voortgaat, bestaat de kans dat het wrak van het ooit zo luxueuze schip over twintig tot dertig jaar helemaal verdwenen is. De bacteriën zouden zo’n 180 kilo metaal per dag opslokken. Vooral van de hutten van de officieren en de kapitein blijft momenteel nog maar weinig over. “Een van de favoriete beelden onder Titanic-liefhebbers is het beeld van de badkuip van de kapitein. Dat deel is nu al helemaal weg.”

Omdat de duikomstandigheden zwaar zijn en het wrak moeilijk te bereiken is, gebeurt het niet vaak dat er afgedaald wordt naar de bodem van de Atlantische oceaan. Toch is het duikteam de afgelopen tijd zo’n vijf keer afgedaald en worden de videobeelden van de expeditie gebruikt voor een documentaire.