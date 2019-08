Limburgse kinderen weer veilig thuis na busongeval: “Nog nooit zo bang geweest”

Borgloon -

“Mijn hart bonsde in mijn keel toen ik op de radio hoorde dat een bus met kinderen uit Borgloon een ongeval had gehad”, zegt Vanessa, een van de tientallen ouders die gisteren bange uren beleefden. De bus met 54 kinderen raakte gistermiddag betrokken bij een botsing op de Nederlandse snelweg. Het was een emotioneel moment toen de ouders hun kinderen gisteravond in de armen konden sluiten.