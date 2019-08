Cristiano Ronaldo begrijpt het niet: “Veel spelers die nog niets bewezen hebben zijn 100 miljoen euro waard”

Wordt er te veel geld uitgegeven aan transfers? Ja, vindt Cristiano Ronaldo. In een besprek met televisiezender TVI stelt de Portugese superster zich vragen bij de hoge bedragen die de ronde doen, zoals onder meer die voor zijn landgenoot João Felix, die 126 miljoen euro kostte.

João Felix, 19 jaar, van Benfica naar Atletico, 126 miljoen euro. Matthijs de Ligt, 19 jaar, van Ajax naar Juventus, 85,5 miljoen euro. Harry Maguire, 26 jaar, van Leicester City naar Manchester United, 87 miljoen: het is maar een greep van de opvalllende bedragen uit ons internationaal transferoverzicht. Cristiano Ronaldo stelt zich alvast vragen bij die bedragen: “Het is in deze markt niet makkelijk de prijs van een speler te bepalen. Voor verdedigers en doelmannen wordt 80 miljoen betaald. Dan zal een speler van 25 die het zelfde als ik heeft gepresteerd wel bijna vier keer zoveel waard zijn”, aldus de Portugees, voor wie Real Madrid in 2009 94 miljoen euro betaalde, toen een wereldrecord.”

