Man op heterdaad betrapt tijdens filmen onder rokken: politie ontdekt bijna 300 video’s op pornosites

In de Spaanse hoofdstad Madrid is een man gearresteerd die onder tientallen rokken van vrouwen filmde. Hij werd op heterdaad betrapt. De politie ontdekte nadien dat hij maar liefst 283 filmpjes op pornowebsites had geplaatst.

De man ging steeds op dezelfde manier te werk: hij zocht zijn slachtoffers uit in en rond drukbezochte metro- en treinstations in Madrid. Vrouwen die hem passeerden kon hij stiekem filmen door een smartphone in zijn rugzak te verstoppen.

500 slachtoffers

Nadat de man op heterdaad betrapt en gearresteerd werd, ging de Spaanse politie op onderzoek uit in zijn huis. Dat bracht aan het licht dat hij alleen nog maar dit jaar al minstens 283 filmopnames maakte. Hij plaatste de beelden op verschillende pornowebsites en op zijn eigen website. De politie kon al meer dan 500 slachtoffers identificeren, onder hen ook minderjarige meisjes.