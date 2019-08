Na twee weken zonder post: jobstudent ontslagen nadat hij postzak verstopte

In Hasselt is een jobstudent ontslagen nadat hij een postzak verstopte (themabeeld)

Hasselt - In Hasselt is een jobstudent van bpost ontslagen nadat zijn werkgevers ontdekten dat de jongen een postzak had verstopt. Daardoor hadden bewoners maar liefst twee weken geen post ontvangen.

Op de Runksterkiezel in Hasselt stonden de buurtbewoners voor een mysterie: al zo’n veertien dagen vielen er geen brieven meer in de bus. Dat kon niet meer aan de werken in de straat liggen. En dus ging bpost na wat nu precies het probleem was.

“We hebben een gesprek met de student-postbedeler gehad en daaruit bleek dat hij een postzak in ons distributiecentrum op Ekkelgarden in Hasselt verstopte met daarin dus het merendeel van de poststukken die mankeerden”, legt woordvoerder Barbara Van Speybroeck uit. De jongen mocht meteen vertrekken. Een ervaren postman neemt het nu weer over en probeert de vertraagde post zo snel mogelijk te bezorgen.