Strand in Frankrijk geëvacueerd na haaienalarm

In Arcachon, een kustgemeente in het Franse departement Gironde, is het strand geëvacueerd nadat er een haai gesignaleerd werd.

Het dier bevond zich op amper twintig meter van kustlijn. Het ging om een blauwe haai, een soort die ongevaarlijk is voor de mens. Toch nam de redder die op dat moment aan het werk was geen enkel risico en besloot hij het strand te laten evacueren, na overleg met de lokale autoriteiten. “Om te vermijden dat zwemmers te dichtbij zouden komen”, klonk het.

De blauwe haai is zeer aanwezig in de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Een paar dagen eerder werd nog een exemplaar waargenomen in Lacanau.