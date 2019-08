Meer dan 15.000 Belgen verdienen onbelast bij

Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden mogen jaarlijks tot 6.000 euro onbelast bijverdienen. Op één jaar tijd deden 14.723 Belgen al 27.404 keer een activiteit via het verenigingswerk, terwijl 526 Belgen 8.620 prestaties leverden als occasionele dienstverlening tussen particulieren. Over deze periode is 30,5 miljoen euro onbelast bijverdiend.

Het nieuw statuut plussen is veruit het populairst in de sportsector, weet Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken: “De sportsector was jaren vragende partij voor een nieuw en eenvoudig vergoedingssysteem. Dat verklaart het succes bij de sportclubs.”

Werknemers die minimum 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden komen in aanmerking voor dit nieuw statuut. “Vaak doen mensen klussen of helpen ze elkaar en willen ze daar een kleine vergoeding voor betalen”, licht Maggie De Block toe. “Wie al voldoende heeft bijgedragen aan de sociale zekerheid, moet op inkomsten uit deze activiteiten geen belastingen meer betalen.”

Maatschappelijk waardevol

In het verleden werden occasionele inkomsten te zwaar belast en bovendien kwam er heel wat administratie bij kijken. “Met het plussen lossen we dat op” vertelt minister Maggie De Block. “Kleine klusjes voor een buurman of voor een vereniging hebben een groot maatschappelijk belang: het brengt mensen met elkaar in contact en versterkt het sociaal weefsel.”

