Real Madrid bood 100 miljoen euro én drie spelers aan voor Neymar, maar PSG weigert

Hoe zit het nu met Neymar? De Braziliaanse superster lijkt al maanden op weg naar de uitgang bij PSG, maar voorlopig raakt hij niet weg uit de schaduw van de Eifeltoren. Zelfs een bod van Real Madrid van 100 miljoen euro plus werd afgewezen.

Trekt Neymar naar Real Madrid om er samen met Eden Hazard gensters te slaan? Volgens het Franse L’Equipe bood de Koninklijke al 100 miljoen euro cash en Gareth Bale, James Rodriguez en Keylor Navas, samen goed voor nog eens een kapitaal van 110 miljoen euro. Onvoldoende, vond PSG, dat niet op het drietal zit te wachten en graag de 222 miljoen euro die het twee jaar geleden voor Neymar betaalde wil recupereren.

Andere kink: Real-coach Zinédine Zidane zou liever Paul Pogba naar Madrid zien komen en ziet Neymar niet echt als een prioriteit. En zelfs de schatkist van Los Blancos is niet oneindig diep.

Juventus

Naar Turijn dan maar? Want ook Juventus zou azen op de inmiddels 26-jarige Braziliaan. Mogelijk is een ruil met de Argentijn Paulo Dybala een piste: de 25-jarige staat al langer in de belangstelling van de Parijzenaars, wat een transfer iets makkelijker zou maken.

Of blijft Neymar gewoon waar hij is, in Parijs? Ook al speelde de Braziliaan dit seizoen nog niet, trainer Thomas Tüchel liet alvast al weten dat hij “vooralsnog deel uitmaakt van de ploeg.”