Drie verdedigers én de doelman het bos in: precies 15 jaar na Zlatan scoort ook grote rivaal Carlos Vela magistrale goal

Carlos Vela (30) heeft een uitroepteken gezet achter zijn buitengewoon seizoen in de Amerikaanse MLS. De Mexicaanse spits van Los Angeles FC, de leider in de Western Conference, legde afgelopen nacht San Jose Earthquakes eigenhandig over de knie met twee goals, waarvan één pareltje waarbij hij twee verdedigers en de doelman ongenadig het bos instuurde. Vela telt nu al 26 goals en 15 assists op 26 wedstrijden. Daarmee heeft hij nu al het record voor meeste cumulatieve goals en assists op één seizoen… en er zijn nog acht matchen te spelen.

Pikant detail is dat Vela met zijn geweldige solo uitpakte dag op dag vijftien jaar na een gelijkaardig doelpunt van Zlatan Ibrahimovic (37). Die vestigde zijn reputatie door als 22-jarige spits van Ajax half NAC - met de Belg Davy Schollen tussen de palen - in een knoop te dribbelen alvorens de bal in doel te leggen. In 2010 werd het doelpunt verkozen tot mooiste aller tijden in de geschiedenis van Ajax.

Zlatan en Vela zijn grote rivalen in de MLS. De boomlange Zweed speelt immers voor de grote rivaal LA Galaxy, waar hij dit seizoen al goed was voor twintig doelpunten.

Toen Zlatan vorige maand gevraagd werd of hij zichzelf beter vond dan Vela, antwoordde hij: “Veruit, want Vela zit op de top van zijn kunnen. Hij is 29 (sic) en speelt in de MLS. Toen ik 29 was, speelde ik in Europa. Dat is een groot verschil.”

Ibrahimovic deed die uitspraak in de aanloop naar de derby tussen de twee topteams in het westen, LAFC en LA Galaxy. In die match trok Zlatan overigens het laken naar zich toe. Hij scoorde een hattrick, Vela scoorde twee keer tegen. Niemand anders slaagde erin de netten te doen trillen, de match eindigde op 3-2.