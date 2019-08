Franse chirurg (68) hield in dagboeken bij hoe hij meer dan 200 kinderen verkrachtte: pedofilieschandaal neemt enorme proporties aan

Frankrijk is in de ban van wat het grootste pedofilieschandaal in de geschiedenis van het land zou kunnen blijken. Een chirurg van 68 jaar, die in de cel zijn proces afwacht voor de verkrachting van vier minderjarigen, wordt ervan verdacht nog veel meer op zijn kerfstok te hebben dan dat. In dagboeken komen de namen van nog eens 200 mogelijke slachtoffers voor. De vraag is nu of het allemaal echt gebeurd is of het om gore fantasieën gaat.

Joël Le Scouarnec heet hij, de 68-jarige chirurg uit het Franse Jonzac die al meer dan twee jaar in de gevangenis zit. De man wordt ervan verdacht vier minderjarigen aangerand te hebben tussen 2008 en 2017, toen hij aan de slag was in het ziekenhuis van Jonzac. In die zaak moet hij binnen dit en enkele maanden voor het hof van assisen verschijnen, maar het zou best kunnen dat de akte van beschuldiging voor het zover is nog stevig aangedikt wordt.

Dat is het gevolg van dagboeken van de man die gevonden zijn. Die hield de vandaag 68-jarige Le Scouarnec bij sinds de jaren 90 en schetsen in schokkend detail hoe hij zich drie decennia lang vergrepen heeft aan meer dan 200 kinderen in het oosten en het centrum van Frankrijk.

Penis getoond

Dat de chirurg tegen de lamp liep, hebben de slachtoffers te danken aan een 6-jarig meisje dat tijdens de lente terugkeerde van een wandeling met haar vader. Toen ze hun buurman Le Scouarnec zagen, bleek het meisje erg gehaast om snel naar binnen te gaan. “Hij heeft me zijn penis getoond”, zei ze tegen haar vader, “aan het hek tussen onze tuin en de zijne.”

Toen de politie ter plaatse kwam, werd Le Scouarnec meteen meegenomen en opgesloten. Er was namelijk een voorgeschiedenis: in 2005 werd hij al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf omdat hij kinderporno bekeken en verspreid had. Uit het onderzoek van de speurders na de getuigenis van het meisje bleek dat ze door de man aangerand was voor de ogen van haar broertje toen ze 2 jaar oud was. Het bleek niet het enige feit: het openbaar ministerie brengt hem dit jaar nog voor het hof van assisen voor de verkrachting van nog drie andere minderjarigen, waaronder twee nichtjes van het meisje.

Hij ontkent dat er penetratie was, aldus zijn advocaat, maar de advocaat van de verdediging is rotsvast overtuigd van de schuld van Le Scouarnec. “Hij is een seksueel roofdier”, zegt Francesca Satta, die een slachtoffer verdedigt. “Met een bovengemiddelde intelligentie.”

Dagboeken

Tijdens huiszoekingen troffen de agenten in zijn woning een grote lading pruiken, seksspeeltjes en naaktfoto’s aan, net als poppen die hij onder het parket verstopte. Maar het potentieel meest bezwarende zijn de dagboeken, waarin de chirurg de voorbije drie decennia wel erg expliciet beschreven heeft wat hij met meer dan 200 minderjarige kinderen gedaan heeft.

De vraag die zich nu stelt, en waar volop een antwoord op gezocht wordt, is of de in de dagboeken beschreven aanrandingen echt gebeurd zijn of niet meer zijn dan gore fantasieën van de chirurg. Zo werd een mogelijk slachtoffer, in 2004 op 14-jarige leeftijd geopereerd door de man, ervan op de hoogte gebracht door de speurders dat zijn naam voorkomt in de dagboeken. “Ik begreep het eerst niet, maar daarna was ik geschokt, gedegouteerd en heel erg kwaad.”

Hij heeft een klacht ingediend tegen de chirurg en is verre van de enige. Volgens Franse media zijn vermeende slachtoffers zich via sociale media aan het verenigen om de man helemaal van zijn voetstuk te laten vallen. “Alle personen die voorkomen in het dagboek bestaan, heeft een agent mij verteld”, zegt een van de slachtoffers, die anoniem wenst te blijven. “En volgens de politie gaat het om 250 mensen die het slachtoffer zijn geworden van de man.”