Zestienduizend kippen komen om bij brand in Nederland

Bij een brand in een kippenschuur in het Nederlandse Nijkerk, in Gelderland, zijn donderdagochtend duizenden kippen om het leven gekomen. Volgens regionale media gaat het om 16.000 kippen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt geen reden te hebben daaraan te twijfelen.

De brand brak in de vroege uren uit in een schuur aan de Bunschoterweg. De precieze oorzaak is niet bekend, maar brandstichting wordt vrijwel uitgesloten.

Het pand is volledig uitgebrand. De vrijgekomen rook trok richting Bunschoten-Spakenburg en Flevoland. Daar zijn ook roetdeeltjes neergekomen. Die zijn niet gevaarlijk.