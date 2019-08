Daar is de kilometerheffing weer: komt ze er of komt ze er niet?

De slimme kilometerheffing is terug. In volle kiesstrijd had Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die piste nochtans begraven, toen het beeld bij de kiezer bleef hangen dat het om een belastingverhoging zou gaan. CD&V wijst er nu op dat je de kilometerheffing niet zomaar kunt schrappen zonder alternatieven om de CO 2 -uitstoot naar beneden te halen. Maar komt ze er of komt ze er niet?