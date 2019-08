Epstein begraven in een anoniem graf naast zijn ouders, namen verwijderd van grafsteen

Jeffrey Epstein zou begraven zijn in een anoniem graf naast de urnes van zijn ouders. Ook hun namen zouden nu van hun grafsteen verwijderd zijn, om vandalisme te voorkomen. De van grootschalig kindermisbruik beschuldigde miljardair beroofde zichzelf eerder deze maand van het leven in zijn cel. Zopas raakte bekend dat hij twee dagen voor zijn dood nog een nieuw testament ondertekende.

Volgens verschillende tabloids zouden de overblijfselen van Epstein zijn overgebracht naar het IJ Morris, een begraafplaats in Florida. De as van de 66-jarige miljardair zou daar naast de urnes van zijn ouders geplaatst worden. Om te vermijden dat de rustplaats volledig vernield wordt, zijn ook de namen van zijn ouders van de grafstenen geschrapt.

Opvallend: de met palmbomen omzoomde begraafplaats ligt op amper een halfuur rijden van het huis waar Epstein zijn - veelal minderjarige - slachtoffers zou misbruikt hebben.

Nieuw testament

Eerder deze week raakte bekend dat de steenrijke Amerikaan twee dagen voor hij zichzelf van het leven beroofde, nog een nieuw testament ondertekend heeft. Daarin staat dat al de bezittingen van Epstein - goed voor een totaal van 577 miljoen dollar (521 miljoen euro) - in zijn eigen ‘1953 Fonds’ geplaatst moeten worden. Wie de begunstigden zijn, wordt niet vermeld.

Onder de opgelijste bezittingen zitten onder meer 56 miljoen dollar in cash, meer dan 14 miljoen vaste inkomsten uit investeringen en meer dan 18 miljoen in aandelen uit de luchtvaart-, auto- en bootsector. Zijn verzameling kunst, antiek en andere waardevolle spullen moet nog geschat worden, zo staat in gerechtelijke documenten te lezen.