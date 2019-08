Animal Rights dient klacht in na mislukte reddingsoperatie van varkens in beerput: “Waarom werden de dieren achtergelaten?”

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights dient een klacht in bij de dienst Dierenwelzijn wegens dierenmishandeling en bewuste nalatigheid in een levensbedreigende situatie. Dat meldt de organisatie woensdagavond in een communiqué. Aanleiding is een incident in een boerderij in Ruiselede waar twaalf varkens niet gered konden worden nadat ze door de vloer van de stal waren gezakt. De brandweer was wel ter plaatse gekomen, maar de boer weigerde eerst om de beerput leeg te maken.

“Dit is het ware gezicht van de veeteelt: Er is geen greintje compassie voor de dieren. Zelfs niet als ze dreigen te verdrinken in hun eigen mest”, zegt Animal Rights-campagnecoördinator Els Van Campenhout. Momenteel is niet duidelijk of de dieren nog in leven zijn, aldus de organisatie die bij de gemeente meer informatie heeft gevraagd.

Animal Rights vraagt ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om meer uitleg. “Hoe is het kunnen gebeuren dat de dieren achtergelaten werden en de brandweer geen evacuatie kon uitvoeren? Is dit al vaker gebeurd? Kunnen boeren gedwongen worden om hun beerput leeg te halen zodat reddingsacties kunnen doorgaan?”, wil de dierenrechtenorganisatie weten.

Volgens Animal Rights werd dit jaar al melding gemaakt van minstens vier gelijkaardige incidenten. Telkens kwam de brandweer ter plaatse om de dieren uit de mestopslag te halen. Vorige week zakten nog acht varkens door de stalvloer in Meulebeke en begin dit jaar vielen 70 varkens in de beerput van een stal in Ingelmunster waarbij een onbekend aantal dieren om het leven kwam, zo meldt organisatie.