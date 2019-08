Kust verwacht dit weekend 275.000 dagtoeristen

Komend weekend verwacht de kust maar liefst 275.000 dagtoeristen. Dat voorspelt Westtoer. Door het voorspelde zomerweer zullen heel wat mensen er verkoeling zoeken. Na een periode met slechter weer is dit een opsteker voor het kusttoerisme.

Zondag zal de beste dag worden met ongeveer 160.000 dagtoeristen aan zee. Hotels aan de kust noteren nu al een bezettingsgraad van 80 tot 85 procent. Al verwacht de sector vooral nog een pak lastminuteboekingen.

Algemeen was de zomer iets minder dan de zomer van 2018. “Vorig jaar was het een pak zonniger en was er meer belangstelling voor de kust door de kunsttriënnale Beaufort”, klinkt het bij Westtoer. De kust is ook meer en meer een vakantiebestemming over het hele jaar en niet meer enkel in de zomer. Twee derde van de totale omzet in het kusttoerisme wordt gerealiseerd buiten het zomerseizoen.